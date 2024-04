Spiegamento di forze dell'ordine per garantire la sicurezza del vertice

Isola di Capri blindata in occasione del G7 Esteri. Sono 1.400 gli uomini e donne delle forze dell’ordine schierati per garantire la sicurezza del vertice internazionale, che si svolgerà all’interno delle sale del Grand Hotel Quisisana. Diverse strade dell’isola sono state chiuse anche al traffico pedonale, come via Camerelle, la nostra strada dello shopping che si trova proprio a ridosso dell’Hotel. Il G7 avrà ufficialmente inizio alle ore 17, con l’arrivo delle delegazione e la rituale foto di famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata