Così il segretario di Stato americano al termine del bilaterale con il ministro degli Esteri Tajani

“Siamo grati di avere quella che io credo sia la più stretta partnership mai avuta tra Stati Uniti e Italia”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken al termine del bilaterale con il ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione del G7 degli Esteri di Capri. “Stiamo lavorando insieme per affrontare tutte le sfide del nostro tempo – ha aggiunto Blinken – per aiutare l’Ucraina a difendersi contro l’aggressione russa, per affrontare le sfide del conflitto in Medioriente, le sfide poste dalla Cina. La leadership italiana del G7 sta facendo la vera differenza. Siamo grati per questo, il presidente Biden apprezza profondamente la sua partnership con Meloni e noi apprezziamo la nostra partnership con l’Italia”.

