Il ministro dell'Economia: "In questi anni abbiamo capito che non dobbiamo mollare mai"

“In questi anni nella Lega abbiamo capito che non dobbiamo mollare mai. Certe volte bisogna urlare, altre stare zitti. Certe volte bisogna reagire, altre sopportare. Sono regole che continuo a considerare avendo fatto il segretario della Lega Lombarda. Sono regole fatte di gerarchia e disciplina che non deve diventare mai servilismo. Sarebbe un errore”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alla festa della Lega a Varese. “Probabilmente – ha aggiunto – noi siamo qua dopo 40 anni a festeggiare perché dagli errori abbiamo capito e corretto e siamo migliorati. Siamo qui perché ci sono state persone incredibili, nella loro capacità di interpretare il momento, il loro tempo, la storia, la loro gente e che ci hanno insegnato come andare su quei sentieri tortuosi. E oggi siamo lì, vicini alla vetta, anche altre volte è accaduto e poi ci siamo trovati improvvisamente disillusi”.

