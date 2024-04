Foto di archivio

Attesi, fra gli altri, anche il vicepremier Salvini e il presidente della Regione Lombardia Fontana

È attesa in piazza del Podestà, a Varese, per la festa organizzata per i 40 anni della fondazione della Lega Autonomista Lombarda. Sul balcone della sede storica del Carroccio campeggia uno striscione in verde e nero: “Capo, Bobo, Matteo una storia ci Lega”. Sono attesi, oltre al vicepremier e segretario Matteo Salvini, anche i ministri e altri rappresentanti del Carroccio, oltre al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Già presenti, fra gli altri, il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, e i deputati Igor Iezzi ed Eugenio Zoffili. I militanti stanno arrivando alla spicciolata. C’è anche chi indossa una maglietta verde con la scritta sulle spalle: “Buon compleanno Padania 14 settembre 1997”. È prevista una serie di interventi e poi una risottata e il brindisi. In un gazebo con le bandiere leghiste in esposizione c’è anche il libro ‘L’invenzione della Padania’ di Gilberto Oneto. Un militante storico, presente anche venerdì scorso al flash mob sotto il Pirellone a Milano, ha portato un volume con alcuni scatti storici che ritraggono, fra gli altri, Umberto Bossi e Salvini.

Salvini: “Grazie a Bossi e Maroni, ho fatto crescere il partito”

“Ringrazio colui grazia al quale tutto è cominciato. Senza Umberto Bossi non saremmo qui. Ringrazio Roberto Maroni che ha guidato il partito in un momento difficile. Io faccio il segretario da 10 anni dedicandoci anima, tempo e cuore”, ha detto il leader del Carroccio in occasione dei festeggiamenti. “Sono contento di aver fatto crescere un partito che ha 500 sindaci in tutta Italia”.

