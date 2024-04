Il vicepremier e segretario del Carroccio a Varese commenta le parole del Senatùr su un possibile cambio di leadership nel partito

“A Bossi visto che ha costruito tutto, tutto è permesso“. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta così, a margine della festa per i 40 anni del Carroccio in piazza del Podestà, a Varese, le parole al miele di Umberto Bossi di ieri a Gemonio nei confronti di Giancarlo Giorgetti nell’ottica di un eventuale cambio di leadership nel partito. “Ieri ero al G7 Trasporti. Faccio con orgoglio il segretario della Lega però con altrettanto orgoglio faccio il vicepresidente del Consiglio e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e per la prima volta ho coordinato i lavori dei grandi del mondo su temi fondamentali. Se ho sentito Bossi? L’avevo invitato oggi, però evidentemente magari ha fatto altre scelte. Va bene così”, ha aggiunto Salvini.

