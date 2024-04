A Palazzo Reale, a Milano, la seconda sessione di "Connettività Marittima Globale"

Al via a Milano, a Palazzo Reale, la seconda sessione di “Connettività Marittima Globale” all’interno del G7, arrivato oggi al suo terzo e ultimo giorno di lavori.

Il Gruppo dei Sette dei ministri dei Trasporti è presieduto dal vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

Salvini: “Approvato documento che sostiene ‘neutralità tecnologica’”

E’ stato approvato un documento che affronta il tema della neutralità tecnologica ed energetica. “Abbiamo approvato una dichiarazione di 67 punti. Uno abbastanza corposo con un passaggio sulla transizione ecologica che il G7 conferma, però priva di ideologia, improntata al buon senso. Tanto che al punto 19 si parla di ‘neutralità tecnologica’ , che è quello a cui come Italia, come ministero e come partito abbiamo sempre puntato: ossia il riconoscimento non solo di alcune fonti di produzione energetica, ma tutte, tanto che abbiamo parlato di nucleare e di biocarburanti. Non tutto è solo elettrico“. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, alla conferenza stampa finale della tre giorni del G7 Trasporti svoltasi a Milano. “Sono per il libero mercato però è chiaro che alcune regole imposte dall’Ue non ci mettono in condizione di competere ad armi pari con gli altri paesi. Quindi, mettere nero su bianco come G7 – e non come Matteo Salvini – che il fatto che si parli di risultati e di neutralità dal punto di vista tecnologico e si citino carburanti alternativi, il dialogo costruttivo con gli operatori privati, e i biocarburanti sostenibili significa lasciare aperto uno spazio anche al motore a combustione interna, altrimenti da qui a pochi anni sarà il suicidio economico”, ha aggiunto.

G7 Trasporti: a Milano manifestazione contro nuovo codice strada

Questo pomeriggio, inoltre, alle ore 15 è in programma una manifestazione per le strade sicure. La protesta è contro il nuovo codice della strada voluto dal ministro e definito dagli organizzatori della mobilitazione ‘CodIce della strage’.

“Lo stesso Ministro Matteo Salvini – scrivono sui social gli organizzatori – che sta spingendo per far approvare un nuovo Codice della Strada che in tantissime associazioni a partire da quelle di familiari vittime sulla strada e persone abbiamo definito: ‘CodIce della strage’: l’Italia è tra i Paesi al mondo dove sulla strada si muore di più e questo codice incredibilmente renderà le nostre strade ancora meno sicure: è difficile a pensarsi ma Salvini ci sta per riuscire. Per questo organizziamo una grande manifestazione: per far vedere a Salvini e al mondo che c’è’ un’altra strada”.”Una strada sicura per tutte le persone, a prescindere dal mezzo di trasporto che usano. Sicura anche per chi sulla strada ci lavora – dicono i promotori – La manifestazione sarà oggi sabato 13 aprile tra le tre e le cinque di pomeriggio in corso Venezia, appena prima di Porta Venezia”. “Venite coi mezzi, a piedi, in bici”, invitano gli organizzatori.

