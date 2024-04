L'incontro a Palazzo Reale presieduto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini

Al via oggi a Milano, nella sede di Palazzo Reale, il G7 Trasporti che terminerà il sabato 13. All’incontro presieduto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini parteciperanno: I ministri Pablo Rodriguez (Canada), Patrice Vergriete (Francia), Volker Wissing (Germania), Tetsuo Saito (Giappone), Mark Harper (Regno Unito), e il Vice Segretario ai Trasporti Polly Trottemberg (Stati Uniti). Sarà inoltre presente la Commissaria europea per i Trasporti Adina Valean e il Segretario Generale dell’International Transport Forum Young Tae kim. Il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, parteciperà alla Sessione di lavoro “speciale” dei Ministri del G7 sulla cooperazione con l’Ucraina.

Prefettura: “Attenzione elevata a sicurezza per G7 Trasporti”

Definite in Prefettura a Milano le misure di sicurezza per il summit. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha dedicato, tra gli argomenti all’ordine del giorno, una particolare attenzione al focus delle misure necessarie a garantire la piena sicurezza della riunione ministeriale Trasporti del G7 che si terrà dall’11 al 13 aprile a Milano, presso Palazzo Reale, con la partecipazione dei 7 Ministri dei paesi membri e delle 7 delegazioni ufficiali.

“Il delicato momento geopolitico internazionale impone un’elevata attenzione per le misure di sicurezza da attivare, anche in relazione al luogo dove si svolge la riunione dei Ministri e ai siti interessati dagli eventi collaterali situati nel pieno centro cittadino milanese”, si legge in una nota di Palazzo Diotti.

Le chiusure delle strade a Milano

Il Comune di Milano ha comunicato sul proprio sito anche alcune modifiche alla viabilità e la chiusura di alcune aree e luoghi interessati allo svolgimento degli incontri delle delegazioni. Ecco l’elenco.

Dal 10 al 13 aprile:

Museo del ‘900, museo di Palazzo Reale, museo del Duomo e Terrazze del Duomo chiusi dalle ore 19 del 10 aprile fino al 13 aprile; area Palazzo Reale – piazza Fontana: chiusa al transito anche pedonale dalle ore 19 del 10 aprile alle ore 15 del 13 aprile; attività commerciali, garantito l’accesso previo controllo di sicurezza effettuato tramite varchi segnalati; uffici anagrafici, accesso da via Larga 12; modifiche al trasporto pubblico sul sito di ATM.

Solo nella giornata di giovedì 11 aprile:

Area via Galvani, chiusa dalle ore 16 alle ore 21; attività commerciali, garantito l’accesso previo controllo di sicurezza effettuato tramite varchi segnalati; uffici di largo De Benedetti, garantito l’accesso.

Solo nella giornata di venerdì 12 aprile:

Area di piazza della Scala, chiusa dalle ore 15 alle ore 24; garantito l’accesso ai taxi e agli NCC diretti agli hotel di via Manzoni; attività commerciali, garantito l’accesso previo controllo di sicurezza effettuato tramite varchi segnalati; uffici di Palazzo Marino e della Ragioneria, garantito l’accesso; dalle ore 15 chiuse al traffico veicolare via Manzoni, corso Matteotti, piazza Meda, via Santa Margherita, Via Verdi. Possibili limitazioni su corso Venezia e corso Monforte.

