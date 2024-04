Così il sottosegretario alla giustizia rispondendo alle domande dei giornalisti

“Non c’è paragone tra il centrodestra che deve trovare il candidato e l’implosione del cosiddetto campo largo che si trasforma in campo santo a seguito di indagini giudiziarie”. Così il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, rispondendo alle domande dei cronisti sul caso Bari. All’esponente di Fratelli d’Italia è stato quindi chiesto un commento sul caso di Palermo, in cui un ex consigliere del partito è stato accusato di voto di scambio e concorso esterno: “La differenza tra noi e loro è che ovunque ci sia mafia la risposta per noi è sempre no senza titubanza e tentennamenti”.

