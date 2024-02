Così il sottosegretario alla Giustizia: "Più sono presenti le divise tanto più sono presenti anche i diritti anche dei detenuti"

“C’è un’emergenza carceri che stiamo affrontando da una parte con l’aumento della capacità detentiva dei nostri istituti, abbiamo investito 255 milioni per l’edilizia penitenziaria, dall’altra con le assunzioni di uomini e donne della polizia penitenziaria perché più sono presenti le divise tanto più sono presenti anche i diritti anche dei detenuti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a margine di un convegno a San Macuto per i 25 anni del Gom della Polizia Penitenziaria.

A Delmastro è stato chiesto dell’interrogazione parlamentare promossa dal PD in merito alle accuse che il suo ex capo scorta ha ricevuto in passato, accuse che sono poi state archiviate: “C’è stata un’indagine, rispetto alla quale lui è stato archiviato”, ha ribadito Delmastro, che ha poi concluso dicendo: “Io mi inginocchio rispetto alle sentenze, di qualunque tipo e grado. Possiamo inginocchiarci anche quando le sentenze danno evidentemente ragione giuridica a chi veste una divisa o in quel caso lì si possono anche discutere le sentenze?”.

