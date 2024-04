Il segretario di Forza Italia: "Serve una forza rassicurante, per condurre verso un porto sicuro"

“Per far contare l’Italia nell’ambito di questo progetto serve avere una Forza Italia e un’alleanza con Noi Moderati più forte perché il Partito Popolare Europeo è la prima forza politica in Europa”. Così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della presentazione del simbolo congiunto tra Forza Italia e Noi Moderati per la corsa alle prossime elezioni europee. “In questo momento serve una forza rassicurante“, continua quindi il vicepremier e ministro degli Esteri, facendo riferimento alle contingenze internazionali: “Noi vogliamo dire ai cittadini che ci sono donne e uomini che possono condurre il paese e l’Europa verso un porto sicuro“.

