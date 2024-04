Il vicepresidente del Consiglio: "Faremo di tutto per la conferma del taglio del cuneo fiscale"

“I conti pubblici hanno una situazione complicata che deriva dal pessimo uso del Superbonus, che in teoria era una buona scelta ma non c’è stato alcun controllo a beneficio di pochi imbroglioni“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ospite a ‘Start’ su Skytg24.

Tajani: “Faremo di tutto per conferma taglio cuneo fiscale”

“Noi faremo di tutto perché possano diventare stabili a fine anno il taglio del cuneo fiscale e il sostegno delle mamme lavoratrici che hanno dai 2 figli in su” le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ospite a ‘Start’ su Skytg24.

“Noi andiamo avanti con obiettivi come l’aumento a 1000 euro delle pensioni minime e l’Irpef”, ha aggiunto Tajani, “tutto quanto riguarda l’aspetto fiscale è per noi una priorità”, ricordando che “noi siamo per abolire la tassa di successione”.

