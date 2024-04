Così il leader di Noi Moderati, a margine della conferenza stampa di presentazione del simbolo per la lista unica alle europee con Forza Italia

“Messaggio agli alleati? No, messaggi agli elettori che oggi non ci votano più perché è nell’astensionismo ed è sfiduciato”. Lo ha dichiarato a LaPresse Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a margine della conferenza stampa di presentazione del simbolo per la lista unica alle europee con Forza Italia, commentando le dichiarazioni di Marina Berlusconi in cui si augurava la sconfitta degli euroscettici e i vari riferimenti, durante la conferenza stampa congiunta di oggi, in cui è stata richiamata l’importanza del centro nel Centrodestra.

In riferimento alla presentazione di candidati come “cavalli di razza” e non “ciucci” nelle liste, è stato quindi chiesto a Lupi come potesse essere giudicata l’eventuale candidature in forza alla Lega del generale Roberto Vannacci: “Cavallo di razza o ciuccio? Lasciamolo decidere a chi lo candida”. Infine, il leader di ‘Noi Moderati’ smentisce che il caso della par condicio possa rappresentare già una crepa con gli alleati di Forza Italia: “Mancata firma di Forza Italia? È un problema di lavoro, di metodo, non farei polemica su questo”.

