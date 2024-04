Il governatore del Veneto: "Il segretario deciderà le liste"

“La lettera di alcuni politici leghisti contro la candidatura del generale Vannacci alle elezioni europee? Penso che in democrazia ognuno possa scrivere le lettere che vuole, dopodiché non discuto della candidatura di Vannacci perché non ho neanche ben capito se esisterà questa candidatura“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia fuori da Montecitorio. “Il segretario deciderà le liste e ognuno si occuperà delle sue cose. Io mi occupo del Veneto e dell’autonomia come ho sempre fatto”, ha concluso Zaia.

