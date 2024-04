(LaPresse) Si scaldano i motori per le elezioni europee. Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) cala l’asso e presenta la candidatura di Ignazio Marino. L’ex sindaco di Roma si cala nell’agone politico a dieci anni dalla “defenestrazione” da sindaco ad opera del suo stesso partito, il Pd. “E’ una bella notizia il ritorno di Ignazio Marino in politica – ha detto Bonelli dei Verdi – è una delle risorse del paese e insieme al lui Avs costruirà un grande risultato elettorale alle europee che metteremo al servizio per la costruzione di un centro sinistra alternativo a questa destra diventata imprenditrice della paura. Soffiano sulle paure ma è diventata una destra dei privilegi. Il problema per noi è andare oltre lo sbarramento del 4% che diamo per assodato ma costruire uno spazio politico di riferimento per milioni di italiani”. “E’ una candidatura importante per un progetto importante. C’è bisogno di cambiare questa Europa e l’Italia e noi siamo in campo per questo”.

