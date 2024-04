L'ufficialità in una conferenza stampa con Bonelli e Fratoianni

L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarà candidato per Alleanza Verdi Sinistra (Avs) alle prossime elezioni europee. L’ufficialità è arrivata in una conferenza stampa con i vertici di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Marino è arrivato in bicicletta alla sede dell’Associazione Stampa Estera, sede della conferenza stampa, come quando arrivò pedalando al Campidoglio da sindaco neoeletto nel giugno 2013. Oltre a Marino, saranno candidati con Alleanza Verdi Sinistra anche Sergio Ulgiati e Fiorella Belpoggi.

