Vista di Stato del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è atterrato a Abidjan, in Costa d’Avorio, per la prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica nel Paese. Ad accogliere il Capo dello Stato il presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. In aggiunta al programma ufficiale, il Capo dello Stato visiterà la Casa della Comunità di Sant’Egidio a Abidjan nel quartiere di Treichville. Dopo aver salutato un gruppo di bambini delle Scuole della Pace, gli ex ragazzi di strada ora accolti dalla Comunità, alcuni anziani (problema sociale emergente in Africa), i Giovani per la Pace (movimento giovanile di Sant’Egidio) e altri presenti in rappresentanza delle diverse azioni sociali svolte nel Paese, pronuncerà un discorso.

