La squadra ha vinto in finale per 2-1 contro la Nigeria

Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Abidjan, in Costa d’Avorio, per festeggiare la vittoria della Nazionale di calcio in coppa d’Africa. La squadra, domenica 11 febbraio, ha sconfitto in rimonta la Nigeria con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Frank Kessié e Sébastien Haller. Si tratta del terzo titolo dopo le vittorie del 1992 e del 2015. I calciatori e lo staff hanno sfilato su un pullman con il tetto aperto, circondati da una folla di sostenitori e a seguire da un corteo di auto e moto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata