La premier: "Il vostro oggi diventa un lavoro fondamentale"

Quello dei militari impegnati in Libano “era un lavoro importante ieri, diventa un lavoro fondamentale oggi. Sono giornate difficili in Medio Oriente, in Europa, molte zone a livello mondiale si sono incendiate e quando c’è un incendio il rischio è sempre lo stesso, che le fiamme volino troppo velocemente da un albero all’altro e che alla fine non si riesca a domare. Noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per impedire ed evitare questo rischio. Voi la barriera di sabbia che aiuta a non fare progredire l’incendio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la visita al contingente militare italiano a Shama, nel sud del Libano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata