Il presidente di +Europa: "Come puoi accettare di compromettere il partito e la tua storia personale"

Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma e presidente di +Europa, non usa mezzi termini rivolgendosi a Emma Bonino in merito alle scelte fatte per le elezioni europee.

“Cara Emma Bonino, questa storia sta diventando un gioco delle tre carte. Salvatore Cuffaro non candidato, ma suo genero Marco Zambuto sì? Se la notizia riportata da Repubblica fosse confermata, e cioè che la Nuova Dc candiderebbe Zambuto nella lista Stati Uniti d’Europa per conto di Italia Viva, non sarebbe un problema di Matteo Renzi, ma di +Europa”, ha scritto in un comunicato Pizzarotti. “Come puoi accettare di compromettere +Europa e la tua storia personale in un’alleanza politica ed elettorale con un signore condannato in via definitiva a sette anni per favoreggiamento dei mafiosi? Ti sembra una cosa in linea con Renew Europe? Come più volte anticipato in Direzione, da presidente di +Europa non posso prestarmi a questa farsa lesiva degli interessi del partito e dei suoi elettori.Alle condizioni attuali non posso cofirmare, come da statuto, la proposta di partecipazione elettorale. Fermiamoci, azzeriamo tutto e ripartiamo tenendo alti i nostri principi di onestà, serietà e distanza assoluta da qualsiasi potere criminale”.

