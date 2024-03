Il capogruppo Paolo Barelli a LaPresse: "Abbiamo appreso del provvedimento a ridosso del Cdm"

Il commento di Forza Italia dopo lo stop definitivo alla cessione dei crediti da Superbonus decretato a sorpresa nel Consiglio dei ministri di ieri, 26 marzo. Il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, dice a LaPresse che FI ha appreso del nuovo provvedimento “a ridosso” della riunione del governo. “Credo che si siano fatti i conti e sono preoccupati al Mef perché penso ci sia un conto mensile di 10 miliardi, per cui lo Stato va in default”, ha aggiunto, precisando che comunque “qualcosa di quello che ho visto” nel nuovo decreto legge “non va bene e andrà rettificato in conversione”. Ad esempio, ha sottolineato, “il fatto che si possa cedere il credito solo all’azienda diventa un problema. Detto questo, il problema nasce dai conti. Uno potrebbe dire: ma adesso escono questi conti? Evidentemente c’è un’evoluzione diabolica per cui non è che possiamo andare in default“.

