Il vicepremier a Bruxelles: "Non mi occupo di quello che fanno i miei alleati"

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, prende le distanze dal raduno dei sovranisti europei di Identità e Democrazia a Roma, organizzato dalla Lega dell’altro vicepremier Matteo Salvini per sabato 23 marzo e al quale è stata invitata parte della destra radicale europea. “È una libera iniziativa della Lega, noi siamo qui al summit del Ppe. Non mi occupo di quello che fanno i miei alleati. Io mi auguro che Fratelli d’Italia e la Lega abbiano un buon risultato ma lavoro perché Forza Italia abbia il miglior risultato possibile”, ha detto Tajani in un punto stampa al pre-vertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles.

