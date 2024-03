La presidente del Consiglio ha escluso l'invio di truppe italiane a Kiev

La Lega condivide le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contraria all’invio di truppe italiane in Ucraina. “Le parole della presidente Giorgia Meloni sull’Ucraina, con particolare riferimento al rischio escalation, confermano la linea responsabile e di buonsenso del governo italiano così come auspicato da sempre dalla Lega“, hanno detto fonti leghiste dopo le comunicazioni della premier al Senato in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Meloni ha escluso che l’Italia possa mandare truppe a Kiev, mettendo in guardia sul rischio di escalation che potrebbe derivare dall’invio di soldati occidentali.

