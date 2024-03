L'immagine durante la seduta di ieri alla Camera dopo che Bonelli le ha detto "non mi guardi con quello sguardo inquietante"

E’ finita sul Wall Street Journal la foto di Giorgia Meloni ‘dentro’ la giacca durante la seduta di ieri alla Camera, durante la quale c’è stata un’accesa discussione con i leader dell’opposizione Elly Schlein e Giuseppe Conte. Meloni parlava in vista del Consiglio europeo iniziato oggi, ‘difendendo’ la compattezza del governo e le decisioni su Kiev e l’Ucraina, dopo le polemiche per le parole di Matteo Salvini sulle elezioni in Russia. Meloni si è nascosta nella giacca dopo le parole di Angelo Bonelli; oggi la premier ha scritto sui social: “Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, ‘non mi guardi con sguardo inquietante’, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con ‘sguardo inquietante’, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito”.

La replica di Bonelli: “Non mi sono sentito offeso ma sarebbe auspicabile postura istituzionale”

“Ringrazio la premier Meloni per il garbato messaggio inviato sui suoi social. Voglio dirle che non mi sono sentito offeso ma che ritengo doveroso segnalarle, da deputato di opposizione, che lei rappresenta il Governo italiano e, in Aula, sarebbe auspicabile una postura istituzionale da parte sua anche perché ieri stavo parlando della catastrofe umanitaria a Gaza. Io sono all’opposizione, lei al Governo e da parte mia non verrà mai meno il rispetto per il suo ruolo. Buon lavoro, presidente Meloni”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata