I risultati ufficializzati dall'Ufficio centrale elettorale in Corte d'appello a Sassari

Alessandra Todde è stata proclamata ufficialmente presidente della Regione Sardegna, con 334.160 voti, pari al 45,39%. I dati definitivi del voto del 25 febbraio scorso sono stati ufficializzati in tarda mattinata di mercoledì 20 marzo dall’Ufficio centrale elettorale in Corte d’appello a Sassari. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, ha riportato 331.099 voti, pari al 44,97%. Come già anticipato nei giorni scorsi, Todde, sostenuta dal campo largo, ha incassato 3.061 voti in più di Truzzu.

