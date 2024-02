La nuova governatrice parla dopo la vittoria alle Regionali

La conferenza stampa in diretta di Alessandra Todde dopo la vittoria delle Regionali in Sardegna. “Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente di Regione”, ha ripetuto la candidata di Pd e Cinque Stelle. “Finalmente abbiamo rotto il tetto di cristallo“, ha aggiunto. “Ripartiamo dalla Sardegna, dai giovani”, ha continuato Todde ribadendo tra le proprie priorità quella di “creare opportunità serie per chi si laurea e vuole restare nella propria terra”. “Sarò la presidente di tutti i sardi, inizieremo a lavorare immediatamente”, assicura. “Andrò a fare campagna elettorale in Abruzzo”, ha detto.

Todde: “Briatore? Se non torna un problema suo, camperemo anche senza”

Tra le priorità “assolute” di Alessandra Todde c’è la fine della “speculazione energetica che c’è in Sardegna”. La neo governatrice replica poi, incalzata da indirettamente anche a Flavio Briatore, il quale aveva detto: “Se vince Todde non torno più in Sardegna”. “E’ un problema suo, riusciremo a campare anche senza di lui”, afferma la pentastellata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata