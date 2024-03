Il vicepremier sulle Regionali: "Candidati FI in grado di allargare centrodestra"

(LaPresse) “La maggioranza è coesa e unità. Quando si va a votare si vota tutti nella stessa maniera”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani ai cronisti in uscita dall’aula dei gruppi della Camera dei Deputati, rispondendo alle domande sulle dichiarazioni di Matteo Salvini in cui riconosceva la vittoria di Putin: “Certo, sono state elezioni viziate”, è stato quindi il commento del ministro degli esteri sulla validità della tornata elettorale in Russia. Il vicepremier poi sulla possibilità di replicare il campo largo del centrodestra anche in Piemonte sottolinea: “È la dimostrazione che i candidati di Forza Italia sono in grado di allargare i confini del centrodestra, perché evidentemente sono stati bravi presidenti, sia Bardi che Cirio”.

