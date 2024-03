Il ministro: "La politica estera la fa il ministro degli Esteri" ha detto da Bruxelles

“Le elezioni fanno sempre bene e quando un popolo vota ha sempre ragione“. Così Matteo Salvini sulle elezioni in Russia e la vittoria di Vladimir Putin. Pronta la reazione di Antonio Tajani: “La politica estera la fa il ministro degli Esteri” ha detto in un punto stampa a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles, ha risposto a chi chiedeva un commento sulle parole del ministro Salvini. “Sulle elezioni ho espresso la mia posizione ieri sera, sono il ministro degli Esteri e non ho nulla da aggiungere rispetto a quello detto ieri sera”, ha ribadito. “Le elezioni sono state caratterizzate da pressioni forti, anche violente. Navalny è stato escluso da queste elezioni con un omicidio, abbiamo visto le immagini dei soldati nelle urne, non mi sembra che sia un’elezione che rispetta i criteri che rispettiamo noi”.

Ue: “Salvini? Italia ha siglato dichiarazione su elezioni non libere”

Non si è fatta attendere la risposta dell’Unione europea. “Non commentiamo le osservazioni e le dichiarazioni delle singole persone. L’Italia è parte di una dichiarazione dell’Ue a 27 in cui l’Ue espone chiaramente le ragioni per cui gli elettori russi in realtà non hanno avuto la libertà di scegliere liberamente e in un processo equo”, ha detto a LaPresse il portavoce per gli affari Esteri della Commissione europea, Peter Stano.

Il rappresentante ci tiene a sottolineare che i 27 hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si afferma che le elezioni russe “si sono svolte in un contesto molto ristretto, esacerbato anche dalla guerra illegale di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Le autorità russe hanno continuato ad aumentare la sistematica repressione interna reprimendo i politici dell’opposizione, le organizzazioni della società civile, i media indipendenti e altre voci critiche con l’uso di leggi repressive e pene detentive motivate politicamente”. Nello stesso enunciato l’Alto rappresentante Josep Borrell, parlando a nome dell’Ue, sostiene che “la scioccante morte del politico dell’opposizione Alexei Navalny nel periodo precedente alle elezioni è un altro segno dell’accelerazione e della sistematica repressione” e che “le elezioni si sono svolte in uno spazio politico sempre più ristretto, che ha provocato un aumento allarmante delle violazioni dei diritti civili e politici, ha impedito la candidatura di molti candidati, compresi tutti quelli contrari alla guerra illegale di aggressione della Russia, e ha privato gli elettori russi di una possibilità scelta reale e limitavano fortemente il loro accesso a informazioni accurate”.

