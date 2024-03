Letti anche i saluti istituzionali di Alessio Butti, sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica

Si è svolto oggi alla Camera dei Deputati il convegno “AB…D. Il cammino dell’Italia verso l’alfabetizzazione digitale”. Ad aprire i lavori il vicepresidente della Camera, l’onorevole Giorgio Mulè. Letti anche i saluti istituzionali di Alessio Butti, sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica. Mulé ha quindi spiegato l’importanza di questo convegno: “Quella dell’alfabetizzazione digitale non è una priorità, è una necessità”. Per tanto, continua il deputato di Forza Italia, “è fondamentale di creare un’agenzia nazionale per l’alfabetizzazione affinché possa costruire e prendere per mano tutti coloro che hanno a che fare con la finanza, il credito, la previdenza, gli enti privati. È quello che iniziamo a fare oggi con un percorso condiviso con la pubblica amministrazione e gli enti privati”.

