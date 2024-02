Il vicepresidente della Camera: "Ha il sostegno convinto dei territori e della politica"

Dalle elezioni regionali in Sardegna ci spostiamo a quelle in Basilicata dove si voterà il 21 e 22 aprile. “Su Truzzu c’è un risultato che inchioda a una sconfitta rispetto a un candidato che non ha avuto i voti delle liste. Un problema evidente di aritmetica. Su Bardi non si può fare un discorso perché non si è misurato con il voto, ma il suo gradimento è assai consolidato in Basilicata e le sue capacità sono assai rilevanti rispetto a quello che ha fatto. Su Bardi non è in discussione che non ha il sostegno. Ce l’ha e ce l’ha convinto, dai territori e dalla politica”, ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (Forza Italia) in merito a Vito Bardi, candidato del suo partito per le prossime elezioni in Basilicata. E quando gli viene chiesto se sarà proprio Bardi il candidato scelto dal centrodestra risponde: “Non vedo alternative basandomi su un discorso legato alla ragione e al legame con il territorio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata