La presidente del Consiglio durante la prima cabina di regia a Palazzo Chigi. Domenica visita in Egitto con von der Leyen

Prima cabina di regia a Palazzo Chigi per il cosiddetto ‘Piano Mattei per l’Africa’, vale a dire il piano di sviluppo e investimenti per la costruzione di un nuovo partenariato tra l’Italia e gli Stati africani. Presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha sottolineato la necessità di non deludere le aspettative riposte nel piano dai Paesi africani. “Tutto parte formalmente dallo scorso 28 e 29 gennaio, quando, non a caso come prima iniziativa della Presidenza italiana del G7, noi abbiamo voluto convocare a Roma il vertice Italia-Africa. Al vertice hanno partecipato 46 Nazioni africane a livello di capi di Stato e di governo, i vertici delle maggiori istituzioni europee, internazionali e finanziarie. È stato senza timore di smentita un grande successo italiano, una iniziativa che non ha precedenti nella centralità dei rapporti italiani con il continente africano, ma non lo dico perché ci si possa lodare dei nostri successi ma per segnalare che quella partecipazione era un’enorme apertura di credito nei confronti dell’Italia. E quando qualcuno ti apre un credito ci sono solo due possibilità: o che lo confermi o che deludi quell’aspettativa. Quell’apertura di credito significava che i tanti leader africani, che spesso non partecipano a queste iniziative, hanno intravisto nel nostro approccio delle innovazioni“, ha affermato la premier.

“Condiviso lavoro anche a livello europeo”

“In queste settimane si sono svolte le prime missioni operative a Bruxelles per condividere anche a livello europeo il lavoro che stiamo facendo. Poi la struttura di missione è stata anche ad Addis Abeba e in Costa D’Avorio. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori visite in Kenya, Marocco e Tunisia. In parallelo si sono svolte alcune riunioni con le principali istituzioni finanziarie internazionali”, ha poi detto Meloni con riguardo all’attuale stato di avanzamento del piano.

Visita in Egitto con von der Leyen

Meloni ha poi annunciato che domenica sarà in visita in Egitto insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per un’iniziativa di cooperazione, anche in tema di migranti, analoga a quella già intrapresa dall’Ue con la Tunisia. “Sarò domenica in Egitto assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alcuni altri primi ministri. C’è un’iniziativa simile a quella che abbiamo portato avanti in Tunisia, quindi il Memorandum d’intesa lo stiamo portando anche in Egitto e in parallelo c’è un lavoro di cooperazione bilaterale che verrà formalizzato durante la giornata di domenica che riguarda il Piano Mattei, particolarmente per la collaborazione in ambito agricolo e di formazione, ma firmeremo anche una serie di intese di collaborazione nei settori della salute, del sostegno alle piccole e medie imprese e degli investimenti”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata