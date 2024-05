C'è una frase finita agli atti nella quale il figlio dell'imprenditore da verbali avrebbe parlato di "finanziamenti illeciti" nei confronti di Giovanni Toti

Prosegue il lavoro degli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria che ha portato agli arresti domiciliari del presidente al momento sospeso di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’imprenditore Aldo Spinelli, al capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani e all’ex presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini, l’unico in carcere. Alla scadenza dei termini, l’unico tra gli indagati ad aver presentato ricorso al Riesame è risultato essere l’imprenditore Mauro Vianello, vertice dell’Ente Bacini, sull’interdittiva dall’esercizio dell’attività professionale.

Intanto è stata eseguita nei giorni scorsi la copia forense dei device elettronici – cellulare, pc e tablet – sequestrati al presidente della Regione Toti contestualmente all’arresto da parte della Guardia di Finanza. All’atto formale ha rinunciato a partecipare con un consulente di parte la difesa legale che si è detta tranquilla dell’assoluta mancanza di contenuti pregiudizievoli all’interno dei dispositivi.

Nei prossimi giorni sarà effettuata anche la copia del materiale informatico degli altri indagati, a partire da quello che era in disponibilità a Signorini e Spinelli.

In tribunale nelle prossime ore verranno calendarizzati anche ulteriori audizioni, tra questa quella del sindaco di Genova Marco Bucci – non indagato – che potrebbe fornire elementi utili alle indagini e che già nei giorni scorsi si era messo a disposizione per chiarimenti legati alla sua posizione e al suo nome che compare in diverse trascrizioni delle intercettazioni.

Intanto il ‘giallo’ delle parole usate da Roberto Spinelli, figlio di Aldo, e verbalizzate nel corso dell’interrogatorio davanti al gip potrebbe essere chiarito da un parere richiesto dal giudice alla procura. C’è una frase finita agli atti nella quale il figlio dell’imprenditore da verbali avrebbe parlato di “finanziamenti illeciti” nei confronti di Giovanni Toti, ma i suoi legali hanno presentato un’istanza chiedendo una rettifica rispetto alla parola ‘illeciti’ che sarebbe frutto di un errore di trascrizione. La difesa aveva spiegato che Spinelli jr voleva fare riferimento a ‘finanziamenti leciti’ a differenza di quanto erroneamente emerso.

Sul ‘caso’ la procura valuterà in seguito ad un riascolto della registrazione audio dell’interrogatorio se ci sono i margini per un parere e per la rettifica. L’istanza era arrivata la settimana scorsa, nella giornata di venerdì, agli uffici del gip ed è stata trasmessa oggi alla procura per valutare una correzione.

