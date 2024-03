Per l'ex presidente Inps "viene dimenticato tutto ciò che è stato lo sviluppo e la storia dell'Italia"

“Questa autonomia differenziata è una secessione dei ricchi. Riguarda la distribuzione delle risorse che vanno sempre più a ridursi per le regioni meridionali. Viene dimenticato tutto ciò che è stato lo sviluppo e la storia dell’Italia”. Lo ha dichiarato Pasquale Tridico a margine della presentazione del suo libro “Governare l’economia per non essere governati dai mercati”, Castelvecchi editore, presso l’aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Presenti all’evento il Rettore Matteo Lorito, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e Roberto Fico già presidente della Camera dei Deputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata