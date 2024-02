Rischia di aumentare il divario Nord-Sud su cure e prevenzione

“L’autonomia differenziata in ambito sanitario aggrava le disuguaglianze interregionali”. È l’allarme lanciato da Save the Children e Svimez durante la presentazione di un rapporto che fotografa già un Paese caratterizzato da un divario Nord-Sud sul fronte di cure e prevenzione. Per gli autori “l’obiettivo dell’equità orizzontale della sanità è ulteriormente messo a rischio dal progetto di autonomia differenziata”. “Sulla base delle risultanze del Comitato per l’individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni” o Lep, “in particolare, tutte le Regioni a statuto ordinario potrebbero richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto ai Lea”.

