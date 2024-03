In testa lo striscione 'Stop patriarcato, stop genocidio'

Sono alcune migliaia le persone che a Milano stanno partecipando al corteo transfemminista organizzato da ‘Non una di meno’ per l’8 Marzo. Dietro lo striscione con la scritta “Stop patriarcato, stop genocidio”, marciano donne e uomini con cartelli contro la violenza di genere, ma anche per chiedere la pace a Gaza, mentre dal microfono vengono lette testimonianze tradotte da interpreti Lis nel linguaggio dei segni. Prima della partenza del corteo, cartelli con su scritto “Fuori il razzismo, la grassofobia, il sessismo e la transfobia dalla medicina” e “Terapie ormonali gratuite per la transizione” sono stati affissi al cancello della sede di Regione Lombardia, in piazza duca d’Aosta.

