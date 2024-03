Tafferugli con le forze dell'ordine schierate a protezione degli ingressi istituzionali

Tensione a Trento dove è in corso una protesta contro il cosiddetto ddl ‘ammazza orsi’ in discussione in aula. Il provvedimento, se approvato, darà la possibilità all’amministrazione autonoma di abbattere fino a un massimo di 8 orsi problematici all’anno per un triennio. Un gruppo di attivisti è infatti riuscito a entrare nel palazzo del Consiglio provinciale con slogan contro il disegno di legge. La seduta è stata temporaneamente sospesa per permettere l’allontanamento degli attivisti dal palco destinato al pubblico. All’ingresso del palazzo, si sono registrati momenti di tensione con le forze dell’ordine schierate a protezione degli ingressi istituzionali.

