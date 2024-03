I due magistrati avevano chiesto di essere auditi su presunti indagini a danno di politici, sportivi e personaggi e dello spettacolo

L’Ufficio di presidenza della commissione parlamentare antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, ha calendarizzato le audizioni del Procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, per mercoledì 6 marzo alle ore 16:30, e quella del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, per giovedì 7 marzo alle ore 10. I due magistrati ieri avevano chiesto di essere auditi dalla stessa commissione oltre che dal Csm e dal Copasir in merito all’inchiesta su presunti dossieraggi a danno di politici e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata