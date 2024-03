Il commissario europeo per il Lavoro parla a margine della commemorazione di Matteotti

Nicolas Schmit, candidato unico per la presidenza della Commissione per il Pse parla a margine della commemorazione di Giacomo Matteotti insieme alla segretaria del Pd, Elly Schlein. “Una forte emozione per questo momento, Matteotti è la storia della democrazia e la nostra lotta contro il fascismo. La lotta contro il fascismo è di una attualità assoluta perchè il fascismo è ritornato e per questo è importante questo momento. In Italia la destra ha preso la distanza con il fascismo e la storia terribile della distruzione dell’Europa. Dobbiamo avere una posizione chiara su questo. Rischio in Italia? La responsabilità è di chi non prende le distanze”, ha detto. Schimt, attualmente commissario europeo per il Lavoro, si è poi pronunciato sulla probabile elezione di domani al congresso del Pse a Roma: “Ottimista per domani? Sono sempre ottimista”.

