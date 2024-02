La segretaria del Partito democratico: "Alessandra Todde è una grande donna, il vento è cambiato"

Elly Schlein festeggia la vittoria di Alessandra Todde, nuova presidente della Regione Sardegna.

“Cambia il vento! Alessandra Todde sarà la prima Presidente della Sardegna. È il riscatto di una comunità orgogliosa che ha sperimentato per cinque anni sulla propria pelle l’inadeguatezza della destra. È una vittoria di Alessandra che si è dimostrata la persona giusta, ha fatto una campagna straordinaria e sarà una grande Presidente. Saprà ridare fiducia ai sardi e speranza a questa terra meravigliosa”. Lo scrive su Facebook la segretaria Pd. “È una vittoria di squadra, perché Alessandra ha tenuto insieme una coalizione plurale che si è unita ogni giorno di più – aggiunge -Ringrazio tutto il PD sardo, anzitutto le candidate e i candidati, perché siamo il primo partito sull’isola, e per questo ringraziamo chi ci ha votato e sentiamo una grande responsabilità”.

“Hanno perso Meloni e Salvini, alternativa c’è”

La leader dem punge gli avversari del centrodestra. “Erano sicuri di vincere, son venuti qui a Cagliari in pompa magna, con premier e vicepremier, e la Sardegna ha risposto. Ha perso Truzzu, ha perso Giorgia Meloni che l’ha imposto con una forzatura, e ha perso pure Matteo Salvini”, afferma ancora su Facebook Schlein. “Era dal 2015 che non si vinceva una regione in cui governa la destra. Fra due settimane possiamo vincere anche in Abruzzo con Luciano d’Amico – aggiunge – Una cosa è certa: l’alternativa c’è. Come Segretaria, a un anno esatto dalle primarie, non potevo sperare in una ragione più bella per festeggiare! Dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta e che essere testardamente unitari porta i suoi frutti. Lo saremo anche in vista di altre sfide ugualmente importanti, perché oggi abbiamo dimostrato che la destra si può battere! Forza Sardegna e forza Alessandra!”.

“Vittoria dei sardi con progetto convincente e credibile”

“Sono molto emozionata, perché come dice Alessandra Todde quella che si profila è una vittoria dei sardi innanzitutto e di questa straordinaria candidata ed è una vittoria di una coalizione che ha messo in campo un progetto convincente e credibile. Aspettiamo gli ultimi dati, intanto c’era chi scommetteva che non saremmo arrivati fino a qui”, ha dichiarato Schlein.

Bonaccini: “Complimenti a Todde e applausi anche a Schlein”

Entusiasta anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che su X scrive: “La destra si può battere. Complimenti e buon lavoro alla Presidente Alessandra Todde. Ma anche tanti applausi ad Elly Schlein ed all’intera comunità del Partito Democratico. Adesso unire il centrosinistra e costruire l’alternativa nel Paese. Forza e coraggio!”.

