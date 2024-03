L'azione è in riferimento alla legalizzazione, da parte del Parlamento tedesco, della coltivazione e della detenzione per uso personale della cannabis

L’associazione Meglio Legale si è presentata all’esterno del Quirinale, dove il Cancelliere tedesco Olaf Scholz era atteso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La coordinatrice Antonella Soldo, insieme ad altri membri dell’associazione, ha quindi mostrato alcuni cartelli che recitavano: “Mr. Scholz, please say to Ms. Meloni why cannabis is better legal”. L’azione ha fatto seguito alla legalizzazione, da parte del Parlamento tedesco, della coltivazione e della detenzione per uso personale della cannabis.

