Ok del Bundestag tedesco alla legalizzazione della cannabis. I deputati hanno approvato un piano governativo per liberalizzare le regole sulla cannabis, aprendo la strada alla depenalizzazione di quantità limitate di marijuana e consentendo ai membri dei “cannabis club” di acquistarla per scopi ricreativi. La Camera bassa del Parlamento, o Bundestag, ha appoggiato la legislazione, un importante progetto di riforma della coalizione di governo socialmente liberale del Cancelliere Olaf Scholz, con 407 voti favorevoli e 226 contrari. Ci sono state quattro astensioni.

Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha dichiarato che l’obiettivo del governo è “combattere il mercato nero” e proteggere meglio i giovani. Ha detto che le leggi attuali nella nazione più popolosa dell’Unione Europea hanno fallito, con un consumo in aumento e crescenti problemi di cannabis contaminata o troppo concentrata. “Qualunque cosa facciamo, non possiamo continuare così”, ha detto. “Potete anche mettere la testa sotto la sabbia… ma in questo modo non risolveremo un solo problema”. Lauterbach, che ha fatto notare di essersi a lungo opposto alla legalizzazione della cannabis, ha sostenuto che i ricercatori sulle dipendenze dicono che rimuovere il tabù intorno alla marijuana e fornire informazioni sui suoi rischi è l’approccio giusto.

Cosa prevede il disegno di legge

Il disegno di legge prevede la legalizzazione del possesso da parte degli adulti di un massimo di 25 grammi (quasi un’oncia) di marijuana per scopi ricreativi e la possibilità di coltivare fino a tre piante per conto proprio. Questa parte della legge dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile. I residenti tedeschi di età superiore ai 18 anni potranno unirsi a “cannabis club” senza scopo di lucro con un massimo di 500 membri ciascuno, a partire dal 1° luglio. I club potranno coltivare la cannabis per il consumo personale dei membri. Le persone potranno acquistare fino a 25 grammi al giorno, o un massimo di 50 grammi al mese – una cifra limitata a 30 grammi per i minori di 21 anni. Non sarebbe consentita l’iscrizione a più club. I costi dei club sarebbero coperti dalle quote di iscrizione, che sarebbero scaglionate in base alla quantità di marijuana consumata dai membri. Il governo prevede il divieto di pubblicizzare o sponsorizzare la cannabis, e i club e il consumo non saranno consentiti nelle immediate vicinanze di scuole, parchi giochi e impianti sportivi. Una valutazione dell’effetto della legislazione sulla protezione dei bambini e dei giovani dovrà essere effettuata entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge. Il principale blocco di opposizione di centro-destra si oppone con forza al cambiamento.

Il piano è significativamente inferiore alle ambizioni iniziali del governo, che prevedeva la vendita di cannabis agli adulti in tutto il Paese in punti vendita autorizzati. Il progetto è stato ridimensionato dopo i colloqui con la commissione esecutiva dell’Unione Europea. La Camera alta del Parlamento, che rappresenta i 16 governi statali della Germania, potrebbe in linea di principio ritardare la legislazione, anche se non richiede formalmente l’approvazione della Camera. Il governo statale conservatore della Baviera ha dichiarato di voler esaminare la possibilità di un’azione legale contro il piano di liberalizzazione. La legge è una delle tante che la coalizione di Scholz, divenuta nel frattempo molto impopolare a causa della debolezza economica e delle persistenti lotte intestine, aveva promesso al momento del suo insediamento nel 2021. Ha alleggerito le regole per ottenere la cittadinanza e ha posto fine alle restrizioni sul possesso della doppia cittadinanza. Tra le altre politiche, prevede anche di rendere più facile per le persone transgender, intersessuali e non binarie cambiare il proprio genere e nome nei registri ufficiali.

