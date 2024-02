Il leader M5S: "Servono gli strumenti per gestire la transizione ecologica, non per nuovi investimenti militari"

“Io penso che una difesa comune europea sia un progetto assolutamente da coltivare, ma va ben impostato. Deve servire a razionalizzare gli investimenti militari e le spese”. Lo ha affermato Giuseppe Conte sulle dichiarazioni di Ursula Von der Leyen in merito all’aumento della spesa militare.“Non è che io vado a fare il debito comune per maggiori investimenti. Lo faccio per mantenere welfare europeo”, in quanto bisogna “cercare di contrastare quella che è la prospettiva dell’impatto occupazionale negativo dell’intelligenza artificiale”, ha aggiunto il leader M5S, secondo il quale “Servono gli strumenti per gestire la transizione ecologica, non per nuovi investimenti militari”.

