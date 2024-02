La presidente della Commissione europea: "Bisogna spendere di più, spendere meglio, spendere in modo europeo"

“Alla base di tutto ciò deve esserci un semplice principio: l’Europa deve spendere di più, spendere meglio, spendere in modo europeo. Presenteremo alcune proposte nelle prossime settimane con la prima strategia europea di difesa industriale. Uno degli obiettivi centrali della strategia, e del Programma europeo di investimenti nel settore della difesa che ne conseguirà, sarà quello di dare priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa“. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito sulla “Sicurezza e difesa europea” alla plenaria del Parlamento europeo.

“Proprio come abbiamo fatto con i vaccini o con il gas naturale. Ciò ci aiuterà a ridurre la frammentazione e ad aumentare l’interoperabilità. Ma per fare questo dobbiamo inviare collettivamente un segnale forte all’industria. Per questo esamineremo come facilitare gli accordi di prelievo o di acquisto anticipato in cui diamo garanzie. Ciò darebbe alle nostre aziende del settore della difesa ordini stabili e prevedibilità nel lungo periodo”, ha spiegato. “Aumenteremo il sostegno all’espansione industriale, come stiamo facendo ora con le munizioni attraverso ASAP. Identificheremo i progetti di difesa europei di interesse comune, per concentrare sforzi e risorse dove hanno il maggiore impatto e valore aggiunto. E ci concentreremo sull’innovazione per garantire che l’Europa abbia quel vantaggio nelle nuove tecnologie, che vediamo essere utilizzate in tutto il mondo in diversi conflitti. Questo deve trattarsi di uno sforzo veramente europeo”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Basta illusioni, Europa si svegli contro pericoli”

“Negli ultimi anni molte illusioni europee sono andate in frantumi. L’illusione che la pace sia permanente. L’illusione che la prosperità economica possa essere più importante per Putin che distruggere un’Ucraina libera e democratica. L’illusione che l’Europa da sola stesse facendo abbastanza in materia di sicurezza – sia essa economica o militare, convenzionale o informatica. Guardandoci intorno, è chiaro che non c’è più spazio per altre illusioni. Putin ha utilizzato il dividendo della pace per preparare la sua guerra. Di conseguenza, il mondo è pericoloso come lo è stato per generazioni. La brutale guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina è giunta al suo terzo anno ed è più radicata e intensa che mai”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito sulla “Sicurezza e difesa europea” alla plenaria del Parlamento europeo.

“Stiamo vedendo la potenza e i pericoli di una crescente e inquietante lega di autoritari. La Corea del Nord sta consegnando ordini su ordini di munizioni alla Russia. E l’Iran sta fornendo droni d’attacco, e soprattutto anche la tecnologia che li supporta, per infliggere danni indicibili alle città e ai cittadini ucraini. La continua guerra a Gaza e la destabilizzazione su larga scala in Medio Oriente indicano un’era di insicurezza e conflitto nella regione e oltre. E ovviamente stiamo assistendo al continuo aumento della concorrenza economica aggressiva e delle distorsioni, che portano con sé alcuni rischi molto reali per la sicurezza europea. Quindi, per dirla senza mezzi termini, come ha fatto il mese scorso il presidente uscente della Finlandia Niinistö: ‘L’Europa deve svegliarsi’. E aggiungerei: urgentemente! Perché qui c’è molto in gioco: la nostra libertà e la nostra prosperità. E dobbiamo iniziare a comportarci di conseguenza”.

Von der Leyen: “Minaccia guerra possibile, produrre più armi in 5 anni”

“Dobbiamo muoverci velocemente. La minaccia di guerra potrebbe non essere imminente, ma non è impossibile. I rischi di una guerra non dovrebbero essere esagerati, ma dovrebbero essere preparati. E tutto ciò inizia con l’urgente necessità di ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri. Così facendo, l’Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare e produrre la prossima generazione di capacità operative vincenti. E per garantire che disponga della quantità sufficiente di materiale e della superiorità tecnologica di cui potremmo aver bisogno in futuro. Ciò significa potenziare la nostra capacità industriale della difesa nei prossimi cinque anni”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito sulla “Sicurezza e difesa europea” alla plenaria del Parlamento europeo.

Von der Leyen: “Apriremo ufficio per innovazione nella difesa a Kiev”

“Sono orgogliosa di annunciare che istituiremo un Ufficio per l’innovazione nel settore della difesa a Kiev. Ciò avvicinerà sempre più l’Ucraina all’Europa e consentirà a tutti gli Stati membri di attingere all’esperienza e alla competenza dell’Ucraina sul campo di battaglia nell’innovazione della difesa industriale”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito sulla “Sicurezza e difesa europea” alla plenaria del Parlamento europeo.

