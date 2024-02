La presidente del Consiglio in un'intervista al Tg2 Post: "No a lezioni da chi rincorreva gli italiani con i droni"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato degli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti a Pisa e Firenze il 23 febbraio scorso. “Io penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra. E’ un gioco che può diventare molto pericoloso”, ha detto la premier in un’intervista al Tg2 Post.

Meloni ha poi citato quanto avvenuto a Torino: “Qualche ora fa ci sono stati cinquanta autonomi dei centri sociali che hanno assaltato una macchina della Polizia a Torino per liberare un immigrato che doveva essere rimpatriato. Quanti di quelli che in questi giorni hanno attaccato le forze dell’ordine in modo indiscriminato vogliono anche esprimere solidarietà a questi agenti che stanno facendo il loro lavoro?”. “Le lezioni sul governo autoritario da parte di quelli che sparavano con gli idranti su lavoratori inermi seduti a terra, perfettamente immobili, o che rincorrevano gli italiani da soli in spiaggia con i droni anche no”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata