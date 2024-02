La leader dem sulla vittoria di Todde: "Vittoria dei sardi, c'è molta gioia"

“Sono molto emozionata, perché come dice Alessandra Todde quella che si profila è una vittoria dei sardi innanzitutto e di questa straordinaria candidata ed è una vittoria di una coalizione che ha messo in campo un progetto convincente e credibile“. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando accanto a Giuseppe Conte, leader del M5S, e ad Alessandra Todde, dal comitato elettorale di Cagliari. “Aspettiamo gli ultimi dati, intanto c’era chi scommetteva che non saremmo arrivati fino a qui. Quindi c’è molta gioia, molta gioia”, ha aggiunto Schlein.

