Il commento della presidente del Consiglio: "Ho telefonato a Todde per farle gli auguri"

Il centrodestra fa il punto dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna. “Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu e tutta la coalizione del centrodestra, che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Le sconfitte sono sempre un dispiacere, ma anche un’opportunità per riflettere e migliorarsi. Impareremo anche da questo”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione Sardegna, per porgerle i miei auguri di buon lavoro”.

Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione Sardegna, per porgerle i miei auguri di buon lavoro.

Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu e tutta la coalizione del Centrodestra, che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Le sconfitte sono… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 27, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata