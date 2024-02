Il ministro delle Imprese: "Settore siderurgico ha fatto crescere industria italiana"

Adolfo Urso è andato a Taranto per visitare gli impianti dell’ex Ilva e parlare con i rappresentanti dei sindacati. “Se esiste l’industria italiana, se esiste un’industria dell’automotive, degli elettrodomestici e della cantieristica, lo è perché a monte vi é stata un’industria siderurgica come Taranto che ha fornito gli strumenti affinché crescesse l’industria italiana“, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy nel corso del suo intervento nella fabbrica pugliese. “Abbiamo l’assoluta volontà di rilanciare il sito in sicurezza. C’è l’obiettivo di rilanciare lo stabilimento ex Ilva nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando il sito sarà gestito da un player industriale importante e significativo che scommetta sul sito e quindi sul lavoro di Taranto per rilanciarlo e affermarlo in Italia e in Europa. Occorre rilanciare da subito la produzione per poi realizzare procedure pubbliche e consentire ad altri investitori di scommettere su questo impianto”, ha sottolineato Urso, che poi ha concluso: “Abbiamo chiesto all’Europa di cambiare la tempistica e le modalità dell’industria siderurgica”.

