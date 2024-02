La candidata del campo largo Pd-M5S è avanti su Truzzu dopo il 77% dei voti scrutinati

Crescono l’attesa e l’entusiasmo davanti al comitato elettorale di Alessandra Todde a Cagliari mentre sono in corso le operazioni di spoglio dei voti alle elezioni regionali in Sardegna. Dopo il 77% dei voti scrutinati, la candidata del campo largo Pd-Movimento 5 Stelle ha sorpassato nelle percentuali Paolo Truzzu del centrodestra: per lei il 45,5% contro il 45,1% del suo avversario. Una piccola folla ha quindi iniziato a radunarsi presso il comitato elettorale della deputata nuorese, nella speranza che i risultati definitivi riportino la sua vittoria.

