Spoglio dei voti in corso, deve chiudersi entro le 19

IN AGGIORNAMENTO – È in corso lo spoglio dei voti per le elezioni Regionali in Sardegna. A due ore dall’inizio dello scrutinio delle schede elettorali per le elezioni regionali in Sardegna, su Cagliari città con una decina di seggi, Alessandra Todde del Campo largo a trazione 5 stelle-Pd è avanti di circa il doppio dei voti rispetto a Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato presidente del centrodestra. Terzo posto per Renato Soru con la sua Coalizione sarda e quarto per Lucia Chessa di Sardegna R-esiste.

I dati non sono ancora stati caricati sul sito della regione ma vengono diffusi agli addetti ai lavori dai rappresentanti di lista direttamente dai seggi. Naturalmente si tratta di un risultato assolutamente parziale e anche prevedibile su Cagliari città, dove l’operato del sindaco Truzzu, scelto direttamente dalla premier Meloni di cui è fedelissimo sin dalla prima ora, è stato fortemente criticato dai cagliaritani. Secondo esperti e analisti indica però una tendenza chiara. In Sardegna, dove la giunta di Christian Solinas ha governato negli ultimi cinque anni, la regola non scritta dell’alternanza è finora sempre stata rispettata.

4 sezioni su 44 a Nuoro, Todde in vantaggio

In 4 sezioni scrutinate su 44, dunque poco meno del 10% a Nuoro, la candidata del Campo largo Alessandra Todde ha ricevuto 876 preferenze contro le 502 dell’avversario di centrodestra Paolo Truzzu. Quello di Nuoro è un risultato molto atteso, anche perché – con il 60,1% – è il capoluogo dove si è votato di più: Alessandra Todde è nata a Nuoro, ma in campo con Renato Soru c’era anche, come capolista di Progetto Sardegna l’attuale sindaco del capoluogo barbaricino, ex Pd, Andrea Soddu. Nei 4 seggi scrutinati Soru ha preso 205 voti.

10% sezioni Cagliari, netto vantaggio per Todde

Con il 10% delle sezioni scrutinate, 17 su 173 a Cagliari città, la candidata del Campo largo Alessandra Todde è in vantaggio con 2909 voti rispetto ai 2006 dell’avversario di centrodestra Paolo Truzzu, fortemente voluto alla guida della coalizione dalla premier Giorgia Meloni.

Prime 10 sezioni, Todde al 53,7%, Truzzu al 40,3%

I primi dati ufficiali pubblicati sul sito della Regione Sardegna sulle elezioni di ieri, riguardano 10 sezioni scrutinate su 1844 e danno Alessandra Todde, del campo largo M5S-Pd, in vantaggio con il 53,7% dei voti. Seguono Paolo Truzzu del centrodestra, con il 40,3% delle preferenze, Renato Soru (Coalizione sarda) con il 5% e Lucia Chessa, per Sardegna R-esiste, con l’1%.

Primi dati Olbia, Truzzu 51,9% e Todde 41,9%

Concluso lo scrutinio di due sezioni su 54 a Olbia, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu si attesta al 51,9% e Alessandra Todde, candidata del Campo largo, al 41,9%.

Primi dati Oristano, Truzzu al 55,9%, Todde 36,8%

Con 3 sezioni scrutinate su 36, poco meno del 10% del dato complessivo, a Oristano città il candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu ha incassato il 55,9% dei consensi contro il 36,8% di Alessandra Todde, candidata del Campo largo a trazione 5 stelle-Pd.

Spoglio iniziato da più di 3 ore ma su sito regione no dati

Mentre continuano ad arrivare dati in tempo reale dalle sezioni elettorali di tutta la Sardegna, grazie alla presenza dei rappresentanti di lista, il sito della Regione Sardegna non ha caricato neanche un dato relativo allo scrutinio delle schede per le elezioni regionali che si sono tenute ieri in Sardegna. Nella sede della Regione è stata allestita una sala stampa per i giornalisti, ma i dati non sono mai ufficialmente arrivati.

Porto Torres, quasi doppio voti per Todde

A un quarto delle schede scrutinate, a Porto Torres nel sassarese la candidata presidente del Campo largo ha ricevuto 952 voti, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu 549, il candidato della Coalizione sarda Renato Soru 98 e Lucia Chessa di Sardegna R-esiste quattro.

Primi dati Sassari, Todde 52,7%, Truzzu 36,9%

Con 7 sezioni su 144 scrutinate a Sassari la candidata presidente del Campo largo Alessandra Todde è in vantaggio con il 52,7% dei consensi rispetto al candidato del centrodestra Paolo Truzzu fermo al 36,9%. La tendenza, seppur il dato sia ancora molto parziale, conferma l’andamento dello scrutinio già emerso da Cagliari sin dalle prime schede scrutinate.

Nel paese più piccolo dell’isola vince Todde

Nel paese più piccolo della Sardegna, Baradili nell’Oristanese, 81 abitanti, prima tappa della campagna elettorale del candidato di centrodestra Paolo Truzzu, ha vinto Alessandra Todde, candidata del Campo largo a trazione 5 stelle-Pd. Todde ha ricevuto 22 voti, Paolo Truzzu del centrodestra 19 voti, Renato Soru della coalizione sarda 3 voti e un voto Lucia Chessa, candidata alla presidenza per Sardegna R-esiste. A Baradili hanno votato 48 elettori su 73 aventi diritto al voto, per una percentuale del 65,8%.

Il voto

Ieri, nella terza e ultima rilevazione sull’affluenza alle urne per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale della Sardegna, alla conclusione delle operazioni di voto, alle 22 avvano votato, nelle 1884 sezioni, 758.252 elettori che rappresentano il 52.4% degli aventi diritto al voto.

Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell’isola e nelle 1884 sezioni del territorio regionale, è di 1.447.753 elettori, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne; l’età media degli elettori è di 54,2 anni. Nelle elezioni regionali del 2019, alla stessa ora, avevano votato 780.769 su 1.470.401 aventi diritto al voto (53,09%). Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 774.031 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (52,28%).

Lo spoglio deve concludersi entro le 19.

I quattro candidati

Per la carica di presidente si sono presentati in quattro: Paolo Truzzu per il centrodestra con 9 liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito sardo d’Azione, Riformatori sardi, Alleanza Sardegna-Partito Liberale, Sardegna al centro 20Venti, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi); Alessandra Todde per il Campo largo a trazione M5s-Pd con 10 liste (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Partito Socialista-Sardi in Europa, Fortza Paris, Demos, Orizzonte Comune); Renato Soru per la Coalizione sarda con 5 liste (Progetto Sardegna, Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Liberu, Vota Sardigna); Lucia Chessa per Sardegna R-esiste con una lista.

