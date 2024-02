Il senatore pentastellato: "Coscienza popolare si è risvegliata"

Il senatore M5s Ettore Licheri commenta i primi dati delle elezioni regionali in Sardegna. “C’è stata una reaione popolare della gente sarda, una coscienza popolare che si è risvegliata. I dati sono incoraggianti, è un segno di discontinuità. La gente era stufa di questa destra delle crisi di maggioranza, dei rimpasti, delle inchieste giudiziarie. Credo che i sardi vogliano far pagare alla Meloni un atto di presunzione che ha compiuto trattandoli come scolaretti”, ha detto Licheri.

