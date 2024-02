L'esponente del partito della premier Meloni sui primi dati

“Che non sarebbe stata una passeggiata lo avevamo detto anche durante la campagna elettorale e si conferma dai primi dati. Abbiamo però anche detto che bisognava aspettare i dati definitivi e soprattutto eravamo consapevoli che i dati che stanno arrivando confermano che il centrodestra si può confermare alla guida della Regione perché abbiamo fatto un’ottima scelta con il candidato presidente e un buon lavoro di coalizione soprattutto nei territori”. Così, a LaPresse, il senatore di FdI Salvatore Deidda parlando dei risultati parziali delle elezioni in Sardegna. “I dati non sono così negativi come apparivano questa mattina. Possiamo ancora vincere”, ha aggiunto.

